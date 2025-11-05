Wenn der "Sommerhaus der Stars"-Fluch zuschlägt, führt der Weg nicht selten zu "Prominent getrennt". In der fünften Staffel sind gleich drei Paare vertreten, die sich nach ihrer Zeit im "Sommerhaus" getrennt haben. Diese Promis ziehen in die "Villa der Verflossenen".
Die Besetzung für die fünfte Staffel von "Prominent getrennt" steht fest, wie spot on news exklusiv erfuhr. Diese sieben Ex-Paare müssen sich in der "Villa der Verflossenen" zusammenraufen, um den Jackpot von bis zu 100.000 Euro zu gewinnen.