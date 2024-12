Mit Dirndl und Lederhose: Versprechen eingelöst: bayerische Familie bei Jimmy Fallon

2 Familie Ewerdwalbesloh vor dem Eingang zum Studio. (Handout) Foto: Leon Ewerdwalbesloh/dpa

Gmund/New York - US-Talkmaster Jimmy Fallon hat sein Versprechen eingelöst. Monate nachdem er sich im malerischen Oberbayern verirrt hatte, waren seine "Retter" in der "Tonight Show" zu Gast. Sohn Leon Ewerdwalbesloh und seine Eltern besuchten die Aufzeichnung in New York in bayerischer Tracht, wie der 23-Jährige berichtete.