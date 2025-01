Mit diesen Kandidatinnen und Kandidaten: Sechste Staffel Are You The One? startet schon im Februar

Sechste Staffel "Are You The One?" startet schon im Februar

1 Diese Singles sind in der sechsten Staffel "Are You The One?" dabei. Foto: RTL / Frank Beer

"Are You The One?" geht in die sechste Runde. Ab Anfang Februar führt Moderatorin Sophia Thomalla durch 21 neue Folgen, in denen sich 21 Singles auf Match-Suche begeben.











Die Suche nach dem "Perfect Match" geht in eine neue Runde: Am 4. Februar startet die sechste Staffel "Are You The One?". Die neuen 21 Episoden zeigt RTL+ immer dienstags in Doppelfolgen, wie der Sender am Dienstag mitteilte. Die letzte Folge wird einzeln gezeigt, eine Woche danach folgt die Reunion. Bei diesem Wiedersehen kommt alles auf den Tisch, was nach der Aufzeichnung und der Ausstrahlung passiert ist.