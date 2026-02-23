2027 spielen Rush nach über zehn Jahren mal wieder in Europa. Mit der deutschen Schlagzeugerin Anikka Nilles als Ersatz für den verstorbenen Neil Peart machen Geddy Lee und Alex Lifeson in fünf deutschen Städten halt.
Letztes Jahr hatten Rush verkündet, 2026 nach langer Pause wieder auf Tour durch Nordamerika zu gehen. Nun gaben die Kanadier bekannt, 2027 auch nach Europa zu kommen. Hier traten sie zuletzt 2013 auf. Fünf Mal machen die Progressive-Rocker im Rahmen ihrer "Fifty Something Tour" auch in Deutschland Halt.