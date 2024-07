Mit deutschem Finanzier gesichtet: Reese Witherspoon: Datet sie ein Jahr nach ihrer Scheidung wieder?

1 Reese Witherspoon sorgte im März 2023 mit ihrer Trennung von Ehemann Jim Toth für Überraschung. Foto: Xavier Collin/Image Press Agency/ImageCollect

Reese Witherspoon wurde mit einem deutschen Finanzier in New York gesichtet. Ist sie ein Jahr nach ihrer Scheidung von Jim Tooth wieder bereit für eine neue Liebe?











Ein Jahr nach ihrer Scheidung scheint es Medienberichten zufolge offenbar einen neuen Mann im Leben der Schauspielerin Reese Witherspoon (48) zu geben. Wie das britische Online-Portal "Daily Mail" berichtet, wurde der Hollywoodstar in New York zusammen mit dem deutschen Finanzier Oliver Haarmann (56) gesichtet. Demnach wurden die beiden innerhalb einer Woche zweimal zusammen gesehen. Fotos zeigen die beiden in eine Unterhaltung vertieft auf den Straßen New York Citys.