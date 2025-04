1 Das Abitur ist eine der größten Prüfungen im Leben junger Menschen. Foto: Peter Kneffel/dpa/Peter Kneffel

Am Dienstag startet im Südwesten das schriftliche Abi für knapp 30.000 Schülerinnen und Schüler. Die Kultusministerin rät zur Zuversicht.











Link kopiert



Für viele junge Leute ist es die bis dahin größte Prüfung in ihrem Leben: das Abitur. Für 29.300 Schülerinnen und Schüler an allgemeinbildenden Gymnasien und Gemeinschaftsschulen beginnt am Dienstag das Abitur mit den schriftlichen Prüfungen.