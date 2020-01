8 Die Fans des VfB Stuttgart vor der weiß-roten U11. Foto: Andreas Rosar/Fotoagentur-Stuttgart

Beim Spiel gegen den 1. FC Heidenheim konnten die Fans zum ersten Mal mit speziellen Fanzügen zur Mercedes-Benz-Arena fahren. Wir haben die Bilder.

Stuttgart-Bad Cannstatt - Wenn der VfB Stuttgart am Montagabend gegen den 1. FC Heidenheim antritt, gibt es gleich in zweierlei Hinsicht eine Premiere: Zum einen sitzt der neue Coach Pellegrino Matarazzo zum ersten Mal in einem Pflichtspiel auf der Trainerbank, außerdem erleben Fans bei der An- und Abreise ein echtes Highlight: Die Fahrt in den Stadtbahnen und Bussen im VfB-Design.

Hier geht es zu unserem Spieltagsblog

Anstatt in der gewohnten gelben Farbe erstrahlen die Fahrzeuge nämlich in den Vereinsfarben des schwäbischen Zweitligisten. Die Aktion, die die SSB und der VfB Stuttgart gemeinsam in die Wege leiteten, steht unter dem Motto „Wir bringen den 12. Mann“. Und der „12. Mann“ freute sich ganz besonders über diese weiß-rote Anreise.

Wir waren mit der Kamera vor Ort und trafen schon vor der Partie auf jubelnde Fans. Neuer Trainer und neu gestaltete Bahnen – mehr Aufbruchstimmung geht kaum. Klicken Sie sich durch unsere Bilderstrecke.