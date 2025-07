Neues Konzept Jetzt testen Paare ihre Liebe bei "Too Hot to Handle: Germany"

Lana macht ernst: Die dritte Staffel von "Too Hot to Handle: Germany" überrascht mit einem völlig neuen Konzept. Erstmals treten nicht flirtwillige Singles, sondern echte Paare an - und müssen unter Beweis stellen, wie stark ihre Liebe wirklich ist.