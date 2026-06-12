König Charles III. war am Donnerstag im englischen Grimsby unterwegs. Dort besuchte er den örtlichen Fußballverein und traf auf dessen Maskottchen. Der sogenannte Mighty Mariner überreichte dem König sein eigenes Trikot.
Eine ungewöhnliche Begegnung am Spielfeldrand: König Charles III. (77) hat am Donnerstag den englischen Fußballklub Grimsby Town FC im Blundell Park besucht. Im Stadion traf er auf das Vereinsmaskottchen namens Mighty Mariner. Das Maskottchen, das einen älteren Mann mit weißen Haaren und weißem Bart zeigt und eine weiße Kappe trägt, überreichte ihm ein personalisiertes Trikot. "HM King Charles" ist darauf zu lesen. Darunter prangt die Nummer drei.