König Charles III. war am Donnerstag im englischen Grimsby unterwegs. Dort besuchte er den örtlichen Fußballverein und traf auf dessen Maskottchen. Der sogenannte Mighty Mariner überreichte dem König sein eigenes Trikot.

Eine ungewöhnliche Begegnung am Spielfeldrand: König Charles III. (77) hat am Donnerstag den englischen Fußballklub Grimsby Town FC im Blundell Park besucht. Im Stadion traf er auf das Vereinsmaskottchen namens Mighty Mariner. Das Maskottchen, das einen älteren Mann mit weißen Haaren und weißem Bart zeigt und eine weiße Kappe trägt, überreichte ihm ein personalisiertes Trikot. "HM King Charles" ist darauf zu lesen. Darunter prangt die Nummer drei.

Daneben traf der König Mitglieder der gemeinnützigen Organisation Our Future. Diese setzt sich in Grimsby unter anderem dafür ein, Gemeinschaften zu stärken und lokale Führung zu fördern, wie das Königshaus auf Instagram mitteilte. Der Palast veröffentlichte einige Bilder von dem Besuch.

Charles besucht soziale Einrichtungen

Vor dem Stadionbesuch war Charles zudem bei mehreren sozialen Projekten in Grimsby zu Gast. Bei dem Jugendzentrum Horizon Youth Zone informierte er sich über Freizeit- und Bildungsangebote für Jugendliche. Dort unterhielt er sich mit Schülern, Pfadfindern und Kadetten und ließ sich die Kletterwand, die Sporthalle und die Küche zeigen.

Anschließend machte der Monarch im The Care Hub Halt, einer sozialen Einrichtung, die Menschen in schwierigen Lebenssituationen unterstützt - etwa mit einem Wohnprogramm, einer Krisen-Anlaufstelle und einer langfristigen Betreuung. Vor Ort sprach Charles mit Mitarbeitenden und Menschen, die die Angebote der Einrichtung nutzen.

Auch für die Royal-Fans nahm sich König Charles Zeit. Wie die "Daily Mail" berichtet, schüttelte er im Stadtzentrum von Grimsby trotz des Regens 15 Minuten Hände und sprach mit einigen der rund 500 Menschen. Als er ins Auto steigen wollte, rief eine weitere Gruppe ihn zu sich und Charles gesellte sich kurz zu ihnen.

Voller Terminkalender am Samstag?

Charles' nächste Termine stehen bereits am Samstag an. In London wird er bei "Trooping the Colour" erwartet, der jährlichen Militärparade zu seinem Geburtstag. Am Nachmittag könnte er direkt weiterreisen müssen. Laut "Hello" findet dann die Beerdigung von Lady Pamela Hicks (1929-2026) statt, einer Cousine von Prinz Philip (1921-2021). Sie starb mit 97 Jahren am 5. Juni. Noch ist unklar, ob Charles an der Trauerfeier teilnehmen wird.