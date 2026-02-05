Bei einem Besuch einer Gemeinde in Essex wird König Charles III. mehrfach auf seinen Bruder Andrew und dessen Verbindungen zu Jeffrey Epstein angesprochen. Der Monarch scheint die Rufe zu ignorieren.
Trotz schlechten Wetters haben König Charles III. (77) und Königin Camilla (78) einen "tollen Tag" im Ort Dedham in der Grafschaft Essex verbracht, wie der Palast auf Instagram zu Eindrücken zeigt. Der britische Monarch und seine Ehefrau wirken auf den Aufnahmen gelassen und gut gelaunt. Dabei kam es auch zu Zwischenrufen, über die Charles vermutlich not amused gewesen sein dürfte. Mindestens zwei anwesende Personen stellten Fragen bezüglich seines Bruders Andrew Mountbatten-Windsor (65) und dessen Verbindungen zu dem Sexualstraftäter Jeffrey Epstein (1953-2019).