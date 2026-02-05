Bei einem Besuch einer Gemeinde in Essex wird König Charles III. mehrfach auf seinen Bruder Andrew und dessen Verbindungen zu Jeffrey Epstein angesprochen. Der Monarch scheint die Rufe zu ignorieren.

Trotz schlechten Wetters haben König Charles III. (77) und Königin Camilla (78) einen "tollen Tag" im Ort Dedham in der Grafschaft Essex verbracht, wie der Palast auf Instagram zu Eindrücken zeigt. Der britische Monarch und seine Ehefrau wirken auf den Aufnahmen gelassen und gut gelaunt. Dabei kam es auch zu Zwischenrufen, über die Charles vermutlich not amused gewesen sein dürfte. Mindestens zwei anwesende Personen stellten Fragen bezüglich seines Bruders Andrew Mountbatten-Windsor (65) und dessen Verbindungen zu dem Sexualstraftäter Jeffrey Epstein (1953-2019).

"Wird Ihre Familie bei der Epstein-Untersuchung helfen?" Der britische Sender ITV veröffentlichte über seinen "ITV News"-Account auf Instagram ebenso Szenen, die Charles in Dedham zeigen. Offenbar eine Reporterin ist dabei zu hören, wie sie laut fragt: "Eure Majestät, wird Ihre Familie bei der Epstein-Untersuchung helfen? Haben Sie eine Botschaft für die Opfer, Eure Majestät?" Charles scheint die Frau entweder nicht richtig zu hören oder sie bewusst zu ignorieren. Königin Camilla hatte bei einem anderen Termin am Vortag bereits ähnliche Fragen zugerufen bekommen und war ebenfalls nicht darauf eingegangen.

In einem von der britischen Boulevardzeitung "Daily Mail" geteilten Video ist außerdem in der Menge der Schaulustigen ein Mann zu sehen, der dem König zuruft: "Charles, Charles, haben Sie die Polizei unter Druck gesetzt, mit den Ermittlungen gegen Andrew zu beginnen?" In weiteren Aufnahmen ist der Mann in ein Gespräch mit Polizisten verwickelt, laut des Berichts habe es keine Festnahmen in Dedham gegeben.

Der König und die Königin waren vor Ort, um sich mit Menschen aus der Gemeinde zu treffen und zu unterhalten. Es kam Angaben des Palastes nach unter anderem zu Treffen mit Schülerinnen und Schülern sowie mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Geschäfte vor Ort. Zuletzt wohnten sie einer Teeparty bei.

Andrew nimmt unterdessen bereits seit mehreren Jahren keine offiziellen Termine für das Königshaus wahr. Charles' Bruder war wegen seiner Verbindung zu Epstein und einer Zivilklage der US-Amerikanerin Virginia Giuffre (1983-2025) in die Schlagzeilen geraten. Gegen ihn erhobene Vorwürfe des sexuellen Missbrauchs bestreitet Andrew. Im Jahr 2022 wurde nach Giuffres Klage eine außergerichtliche Einigung bekannt. Britischen Berichten zufolge soll er Millionen gezahlt haben. Sein Prinzentitel sowie seine restlichen royalen Titel wurden Andrew später entzogen. Auch musste er seine Residenz, die Royal Lodge, räumen.