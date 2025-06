Mit der Band Mantra of the Cosmos: Beatles-Söhne veröffentlichen gemeinsamen Song

Mit der Band Mantra of the Cosmos

1 Die Söhne von drei Beatles machen gemeinsame Sache. Foto: IMAGO/ZUMA Wire

Zum ersten Mal überhaupt sind drei Beatles-Söhne auf einem Song zu hören. Sean Lennon und James McCartney haben einen Gastauftritt bei der Band von Ringo Starrs Sohn Zak Starkey.











Link kopiert



James McCartney (47) und Sean Lennon (49) veröffentlichten 2024 den Song "Primrose Hill" - nun sind erstmals drei Beatles-Sprösslinge auf einem Track zu hören. Die Kinder von Paul McCartney (82) und John Lennon (1940-1980) haben einen Gastauftritt bei "Rip Off" von Zak Starkeys (59) Band Mantra of the Cosmos. Der Sohn von Beatles-Drummer Ringo Starr (84) präsentierte Ausschnitte aus dem Lied auf seiner Instagram-Seite.