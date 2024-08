Mit den Kaulitz-Zwillingen: Die Superduper Show kommt im September

Das Startdatum der bereits angekündigten "Superduper Show" auf ProSieben steht fest. Am 17. September strahlt ProSieben ab 20:15 Uhr die erste von insgesamt vier Folgen aus (auch auf Joyn), die von Katrin Bauerfeind (42) moderiert werden. In dem neuen Format sind auch die Tokio-Hotel-Zwillinge Bill und Tom Kaulitz (beide 34) zu Gast - allerdings erstmals als Gegenspieler.

In ihrer ersten eigenen Show sucht Bauerfeind nach der kreativsten und lustigsten Idee für eine "Superduper Show", bedeutet: In jeder Folge müssen fünf prominente Teilnehmer selbst ein eigenes Format kreieren. Diese könnten laut Mitteilung etwa die Titel "Schere Stein Rasiert", "Mein Napf Dein Napf" oder "Sing meine Frage - Das Quizkonzert" tragen. "Die Herausforderung: Auftrag und Inspiration für die Shows geben Kinder", erklärt der Sender. Wer die bekannten Gäste sind, verrät der Sender noch nicht. Die Kaulitz-Zwillinge sind aber in jeder Folge dabei.

Katrin Bauerfeind und Bill Kaulitz kennen sich

Katrin Bauerfeind und Bill Kaulitz sind sich unterdessen keineswegs fremd. Die beiden kennen sich aus Joko Winterscheidts (45) Format "Wer stiehlt mir die Show?", in der die Moderatorin seit jeher immer durch das Finale führt. Bill Kaulitz war 2023 dabei und gewann die fünfte Staffel.