Mit dem VfB Stuttgart: Wann startet die Europa League?

An diesem Samstag startet der VfB Stuttgart in die neue Bundesligasaison. Aber wann geht eigentlich die Europa League los? Die wichtigen Termine im Überblick.
An diesem Wochenende startet die Fußball-Bundesliga in die neue Saison. Der VfB Stuttgart muss zum Auftakt an die Alte Försterei: Union Berlin heißt der erste Gegner. Das Team von Trainer Sebastian Hoeneß hat sich nach dem DFB-Pokalsieg gegen Arminia Bielefeld (4:2) erneut für das internationale Geschäft qualifiziert. In diesem Jahr tritt es „eine Etage tiefer“ in der Europa League an.