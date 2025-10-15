Sterben und Trauer gehören zum Leben - trotzdem wissen viele nicht, wie sie damit umgehen sollen. Wie spricht man über das Unausweichliche, wie begleitet man Trauernde und welche kleinen Rituale können helfen, Abschied bewusst zu gestalten? Eine "Death Doula" im Interview.
Sterben und Trauer sind Themen, über die wir in unserer Gesellschaft oft nur ungern sprechen. Doch Abschiednehmen gehört zum Leben - und es gibt Wege, diesen Prozess bewusst und einfühlsam zu gestalten. Charlotte Wiedemann, Kulturjournalistin und ausgebildete "Death Doula" (Sterbeamme), begleitet Menschen am Lebensende und gibt in ihrem Buch "Die Kunst des Abschiednehmens" wertvolle Einblicke. Im Interview teilt sie praxisnahe Tipps, unkonventionelle Rituale und Ratschläge für den Umgang mit Trauernden - von Kindern über Freundinnen und Freunden bis hin zu Familienmitgliedern - und zeigt, wie wir dem Tod offen begegnen können, ohne die Lebendigkeit zu verlieren.