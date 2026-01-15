Mit dem Styling schummeln: Müde? Mit diesen Skincare-Ritualen fühlt man sich schnell fit

Schlafmangel hinterlässt oft deutliche Spuren im Gesicht. Wenn Kaffee allein nicht mehr hilft, bieten Beauty- und Styling-Hacks effektive Lösungen. Mit gezielten Skincare-Ritualen lässt sich Frische in wenigen Minuten simulieren.
Schlafmangel ist fast schon eine Volkskrankheit: Statistiken zeigen, dass viele Menschen deutlich weniger ruhen, als sie eigentlich müssten. Das Ergebnis zeigt sich meist zuerst im Spiegel: fahle Haut, geschwollene Augen und hängende Schultern. Doch auch wenn die Nacht kurz war, gibt es professionelle Tricks aus der Beauty-Welt, um innerhalb weniger Minuten frisch und erholt auszusehen. Hier sind die besten Strategien.