Ende April erscheint nach rund 20 Jahren endlich die Fortsetzung von "Der Teufel trägt Prada". Hollywoodstar Anne Hathaway möchte, dass Fans sich für das Kino schick machen.
Wie feiert man als Fan die sehnlichst erwartete Fortsetzung eines geliebten Films? Natürlich putzt man sich heraus, wenn man ins Kino geht! Während das bei der "Star Wars"-Reihe bedeutet, dass zahlreiche Liebhaber etwa im Jedi-Cosplay im Kino sitzen, verhält sich dies bei "Der Teufel trägt Prada 2" ganz anders. Zumindest wünscht sich das Anne Hathaway (43), eine der Hauptdarstellerinnen.