Mit dem Rucksack durch Kolumbien: Reality Backpackers geht in die zweite Runde - mit diesen Promis

"Reality Backpackers" geht in die zweite Runde - mit diesen Promis

1 "Reality Backpackers": Acht Promis wagen das Abenteuer durch den Dschungel Kolumbiens. Foto: Joyn

Bereits im vergangenen Jahr tauschten acht Realitystars ihr Luxusleben gegen ein Abenteuer in Thailand. Nun geht das Reality-TV-Format in einem neuen Land in die zweite Runde - und diese Promis sind Teil der neuen Staffel.











"Reality Backpackers" (seit 2023, Joyn) ist mit neuen Promis zurück. Wie einer Mitteilung des Senders zu entnehmen ist, stellen sich die "Goodbye Deutschland"-Stars Lisha (38) und Lou Savage (35) sowie Stephan "Steff" Jerkel (55) den Herausforderungen im kolumbianischen Dschungel. Außerdem wagen die TV-Stars Gina Beckmann (24), Edda Pilz (23), Diogo Sangre (30), Hannes Mörl und Maria Bell das Abenteuer mit dem Rucksack.

Die zweite Staffel können Fans demnach ab dem 4. Dezember mit wöchentlich zwei neuen Folgen auf Joyn streamen. Lesen Sie auch Diogo Sangre zeigt sich siegessicher, Steph Jerkel plagen Zweifel "Ich habe mich in meinem Urlaub in Portugal perfekt vorbereitet. Ich bin bereit für alles, was kommt", erklärt Diogo Sangre bereits vor Beginn der Show. Gina Beckmann setzt hingegen auf die Tipps von Social Media: "Zur Vorbereitung auf 'Reality Backpackers' werde ich mir vielleicht ein paar Camping-Hacks auf TikTok anschauen." Jerkel plagen dagegen Zweifel. "Ich habe mich in letzter Zeit wirklich gehen lassen und hoffe, dass das nicht zu meinem Verhängnis wird", gibt der 55-Jährige zu. Was ist "Reality Backpackers"? In dem Abenteuer-Format "Reality Backpackers" werden acht Stars und Sternchen des deutschen Reality-TVs in vier Zweier-Teams aufgeteilt. Ziel ist es, einen hunderte von Kilometern entfernten Treffpunkt in Kolumbien zu finden. Währenddessen müssen die Paare zahlreiche Checkpoints und Tagesziele erreichen. Dabei kommt es vor allem auf die Zeit an: Das schnellste Duo erhält pro Challenge die meisten Punkte. Die Kandidaten mit dem höchsten Score gewinnen beim Erreichen des Zielorts und erhalten den Titel "Backpackers Deluxe". Im vergangenen Jahr fanden die Dreharbeiten in Thailand statt. Zu den Teilnehmern zählten Tara Tabitha (31), Cecilia Asoro (28), Melody Haase (30), Cosimo Citiolo (42), Tommy Pedroni (29), Luis Tinderking, Lena Schiwiora (28) und Christina Dimitriou (32). Schlussendlich ging Tabitha als Gewinnerin der ersten "Reality Backpackers"-Staffel hervor.