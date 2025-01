Mit dem Rad zur Premiere: Fahrrad-Auftritt in London: Timothée Chalamet muss Strafzettel zahlen

1 Timothée Chalamet sorgte mit seinem Lime-Bike in London für Aufsehen. Foto: IMAGO/Matrix

Timothée Chalamet erschien zur Premiere seines neuen Films in London auf einem gemieteten Elektrofahrrad. Für den unkonventionellen Auftritt kassierte der Schauspieler später am Abend allerdings einen Strafzettel in Höhe von rund 80 Euro.











Timothée Chalamet (29) hat mit seinem Auftritt auf der "A Complete Unknown"-Premiere in London für Aufsehen gesorgt. Der Schauspieler, der in dem Biopic Musiklegende Bob Dylan (83) verkörpert, fuhr am 14. Januar mit einem Elektro-Leihfahrrad über den roten Teppich. In der französischen Talkshow "Quotidien" äußerte er sich jetzt zu der ausgefallenen Idee.