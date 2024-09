Mit dem Motto Beetlejuice: Anna Nicole Smiths Tochter Dannielynn: Ein besonderer 18. Geburtstag

Anna Nicole Smiths (1967-2007) Tochter Dannielynn hat ihren 18. Geburtstag mit einer Party unter dem Motto des Films "Beetlejuice" gefeiert. Das verrät ein Instagram-Post, den ihr Vater Larry Birkhead (51) am 8. September auf dem gemeinsamen Account teilte. "Dannielynn hatte eine großartige Zeit, ihren 18. Geburtstag mit Freunden und Familie zu feiern", schrieb er zu Fotos, die das Geburtstagskind passend zum Motto in einem schwarzen Spinnenweben-Kleid zeigen.

Zur Feier des Tages besuchte Dannielynn den neuen Kinofilm "Beetlejuice, Beetlejuice" sowie eine Ausstellung zum Streifen in Los Angeles. "Das war eine Erfahrung nicht von dieser Welt", schwärmte ihr Vater. Seine Tochter habe "natürlich" einen Laden gefunden, "um sich ein gruseliges Outfit für den ganzen Spaß zu besorgen". Auf weiteren Aufnahmen ist die 18-Jährige, die große Ähnlichkeiten mit ihrer verstorbenen Mutter hat, beim Erkunden der Ausstellung zu sehen.

Liebeserklärung von Papa

Außer den Bildern der Feier teilte Birkhead auch noch einen weiteren Beitrag mit Fotos seiner Tochter aus den vergangenen Jahren. "Du bist mein ganzes Herz. Ich liebe dich mehr, als ich jemals ausdrücken kann. Mögest du deine Reise fortsetzen, indem du bescheiden und freundlich bist und die Liebe, die dir gegeben wurde, an viele andere weitergibst", hieß es dazu. Er sei "unendlich stolz" auf seine Tochter.

Dannielynn ist das zweite Kind von Anna Nicole Smith. Sie kam im September 2006 zur Welt. Ihr erstgeborener Sohn starb wenige Tage später mit nur 20 Jahren an einem Medikamentenmix. Die US-amerikanische Schauspielerin, die ihren Durchbruch 1994 in "Die nackte Kanone 33⅓" feierte, war am 8. Februar 2007 nur fünf Monate nach der Geburt ihrer Tochter nach einem Zusammenbruch gestorben.

Zwei Monate nach ihrem Tod wurde der Fotograf Larry Birkhead via DNA-Analyse als Dannielynnes Vater bestätigt. Zuvor hatte er sich mit Smiths letztem Partner Howard K. Stern (55), Mark Hatten, Frédéric von Anhalt (81) und ihrem früheren Leibwächter Alexander Denk um das Sorgerecht gestritten. Sie selbst hatte bis zu ihrem Tod Stern als Vater des Kindes angegeben. Nach dem DNA-Test wurde das Sorgerecht auf Birkhead übertragen, der sich seitdem um seine Tochter kümmerte.