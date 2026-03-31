Zum 30. Bandjubiläum widmet die ARD den Sportfreunden Stiller eine Dokumentation und einen Podcast. Ab 28. Mai werden beide Formate abrufbar sein.

Dreißig Jahre sind eine lange Zeit. Für eine Band erst recht. Die Sportfreunde Stiller - bestehend aus Peter Brugger, Florian Weber und Rüdiger Linhof - haben in dieser Zeit viel erlebt: Riesenerfolge, tiefe Krisen, Entfremdung, Beinahe-Aus. Und nun, 2026, stehen sie wieder zusammen vor einem Neubeginn. Die ARD und der Bayerische Rundfunk begleiten das Jubiläumsjahr der ikonischen Band mit einer Dokumentation und einem sechsteiligen Podcast. Beide werden ab dem 28. Mai abrufbar sein.

Der Dokumentarfilm "Sportfreunde Stiller - Mit dem Herz in der Hand" zeigt die drei Indie-Rock-Musiker bei Proben und Aufnahmen zu einem neuen Album in Spanien, bei Konzerten auf und hinter der Bühne sowie in privaten Momenten, heißt es in einer Mitteilung. Die Gruppe produziert erstmalig ein Album ohne große Plattenfirma in Eigenregie.

Von der Münchner Vorstadt zur WM-Hymne

Nacherzählt werden soll in der Doku der Weg der drei Bandmitglieder aus der Münchner Vorstadt bis zu musikalischen Höhepunkten wie ihrem Auftritt bei "MTV Unplugged in New York" sowie dem Riesenhit "'54, '74, '90, 2006", der zu einer Hymne der Heim-WM 2006 wurde. Auch die Schattenseiten der Bandgeschichte wie "Krisen, Entfremdung, Stillstand" spart "Sportfreunde Stiller - Mit dem Herz in der Hand" dabei nicht aus.

"Die Doku gibt einen sehr speziellen Einblick in unsere Dynamik als Band und in unser Verständnis, wie wir uns in der Musikwelt bewegen wollen. Sie offenbart unser Geheimnis der Band-Chemie und die unverwüstliche Erkenntnis, dass Humor die größte Waffe in vielen Kämpfen ist", erklärt die Band selbst vorab über den Dokumentarfilm.

Auch ein Podcast kommt

Parallel zur Dokumentation erscheint der sechsteilige Storytelling-Podcast "1LIVE Ikonen: Sportfreunde Stiller". Moderiert von Franziska Niesar erzählen die drei Bandmitglieder darin von ihrem Aufstieg in der deutschsprachigen Musikszene - aber auch davon, wie sie sich dabei fast verloren hätten. Befreundete Musikstars wie The Subways und Heinz aus Wien kommen auch zu Wort.

Daneben wird ebenfalls ab dem 28. Mai in der ARD Mediathek eine WDR Rockpalast-Aufzeichnung des Live-Konzerts der Sportfreunde Stiller in Köln am 11. Mai 2026 zur Verfügung stehen.