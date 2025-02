Mit dem Frischmarkt Knittel aus Schönaich: Der frühe Vogel bekommt die frische Ware: Unterwegs auf dem Stuttgarter Großmarkt

12 Klaus Andermann (rechts) weiß genau, nach was er sucht. Foto: /Stefanie Schlecht

Jede Nacht fährt Klaus Andermann oder ein Mitarbeiter des Frischmarkts Knittel aus Schönaich auf den Großmarkt nach Stuttgart. Es ist der drittgrößte Warenumschlagplatz in Deutschland. Wir waren mit dabei.











Link kopiert



Klaus Andermann steht mit einem Klemmbrett in der Hand vor seinem Lastwagen und zieht ein letztes Mal an seiner Zigarette. Es ist dunkel, konkreter: halb drei in der Nacht. In den Garagen, die sich auf dem riesigen Platz in Stuttgart aneinanderreihen, wuselt es nur so vor Menschen, die Kisten schleppen oder Listen prüfen. Ein Gabelstapler fährt vorbei – beladen mit mindestens 20 Kisten voller Artischocken. Der Großmarkt in Stuttgart, auf dem sich über 200 Anbieter tummeln, gleicht einem Ameisenhaufen: auf den ersten Blick chaotisch.