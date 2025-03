Mit dem Brecheisen durch Marbach: Nächtlicher Hunger? Unbekannte brechen Snackautomaten auf

1 Snackautomaten gibt es mittlerweile allerorten – und auch Diebe haben sie für sich entdeckt. (Symbolbild) Foto: Imago//Marcel Ibold

Unbekannte haben in der Nacht auf Donnerstag in Marbach (Kreis Ludwigsburg) und Rielingshausen mehrere Snackautomaten aufgebrochen. Dabei gingen die Täter laut Polizei äußerst rabiat zu Sache und richteten großen Schaden an.











Du bist nicht du, wenn du hungrig bist? Vermutlich war es eher die Aussicht auf Bargeld, die Unbekannte dazu bewogen hat, in der Nacht auf Donnerstag in Marbach und Rielingshausen mindestens drei Snackautomaten aufzubrechen. Wie die Polizei mitteilt, wurde ein Gerät in der Affalterbacher Straße wohl zwischen 2.20 und 2.50 Uhr mit einem Brecheisen aufgehebelt. Gegen 3.30 Uhr wurde dann ein Snackautomat in der Zeppelinstraße im Teilort Rielingshausen auf gleiche Weise geöffnet. Wie viel Geld sich jeweils in den Automaten befunden hat, ist derzeit noch unklar.