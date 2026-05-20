Mit dem Auto zum Airport: Stuttgarter Flughafen bei Parkgebühren besonders günstig

Am Stuttgarter Flughafen parken Langzeitreisende laut einer Erhebung besonders günstig. Wovon hängt der Preis ab? Und welche Flughäfen verlangen am meisten?

Fliegen ist zuletzt immer teurer geworden. Und mit dem Ticket ist es dabei häufig nicht getan. Wer mit dem Auto fährt, bevor er in den Flieger steigt, und das Vehikel für mehrere Tage parkt, muss an deutschen Flughäfen auch mal mit einem dreistelligen Betrag rechnen. In Stuttgart kommen Fluggäste dabei vergleichsweise günstig weg. Das geht aus einer Erhebung des Mietwagenportals billiger-mietwagen.de hervor.

Für eine Woche Parken verlangt der Airport Stuttgart „nur“ 29 Euro. Damit ist die baden-württembergische Landeshauptstadt in Sachen Parkgebühren für Langzeitparker die unangefochtene Nummer eins. „Damit kostet ein Parkplatz dort fast neunmal weniger als am teuersten Standort“, heißt es. Die höchsten Parkgebühren für sieben Tage fallen am Flughafen Frankfurt an. Wer hier vor Ort bucht, zahlt mit 258 Euro mit Abstand am meisten. Dahinter folgen Nürnberg und Hamburg mit 163 beziehungsweise 149 Euro.

Parken am Flughafen: Auf die Distanz kommt es an

Was die Erhebung verschweigt: die Preise sind am Flughafen offenbar auch erheblich vom Zeitraum der Buchung abhängig. Bei den 29 Euro handelt es sich um ein „Pfingstspecial“. In den Sommerferien ist das Ganze schon ein bisschen teurer. Wer einfach so bucht, zahlt für eine Woche eher an die 90 Euro. Und: je näher sich das Parkhaus am Terminal befindet, desto teurer wird es. In solchen Fällen können sich auch Anbieter außerhalb, die einen Shuttleservice bieten, lohnen.

Auch mit Stadt- und S-Bahn kommt man zum Flughafen – in der Regel auch günstiger als mit dem Auto. Foto: dpa/Archiv

Und wie teuer ist das Parken an anderen Flughäfen im Südwesten? Friedrichshafen landet ebenfalls im oberen Drittel (140 Euro/Woche), während die Karlsruhe/Baden-Baden, wo der Stellplatz für sieben Tage 73 Euro kostet und Memmingen (89 Euro/nur online buchbar) im unteren Mittelfeld landen.

Eine weitere Erkenntnis der Erhebung: in den meisten Fällen spart man, wenn man vorab online bucht. „Unsere Auswertung zeigt, dass viele Reisende beim Parken am Flughafen oft zu viel bezahlen“, sagt Frieder Bechtel, Pressesprecher von billiger-mietwagen.de. Besonders groß sei der Effekt an den Flughäfen, die hohe Gebühren verlangen. In Stuttgart ist es indes egal, ob man vorher im Netz reserviert - in beiden Fällen kostet der Parkplatz 29 Euro. „In wenigen Fällen ist die Online-Buchung sogar teurer. So verlangen etwa Dresden, Karlsruhe/Baden-Baden, Weeze und Paderborn/Lippstadt online zwischen 3,6 und 13,3 Prozent mehr als vor Ort“, heißt es in der Mitteilung zu der Auswertung.

Am günstigsten dürfte man allerdings fahren, wenn man mit öffentlichen Verkehrsmitteln in den Urlaub startet. Das hatte der ADAC bereits vor rund drei Jahren erhoben. Daran dürfte sich nichts geändert haben. Ebenso wenig, dass es günstiger ist, je weiter weg man vom Flughafen parkt.