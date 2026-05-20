Die bevorstehenden Pfingstferien in einigen Bundesländern könnten für viele Autofahrer zur Geduldsprobe werden. Auf welchen beliebten Urlaubsrouten der ADAC mit Staus und Behinderungen rechnet.
Das bevorstehende Pfingstwochenende dürfte Autofahrerinnen und Autofahrern in Deutschland viel Geduld abverlangen. Der ADAC rechnet rund um die Feiertage mit einer der höchsten Verkehrsbelastungen des Jahres. Der Automobilclub prognostiziert, wo das Risiko für Staus und Behinderungen auf dem Weg in den Urlaub besonders hoch ist.