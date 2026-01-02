Mit dem 25. Fall: Krimireihe Unter anderen Umständen feiert 20. Jubiläum

Seit 2006 löst Natalia Wörner als Kriminalrätin Jana Winter im ZDF knifflige Fälle. Jetzt feiert "Unter anderen Umständen" 20-jähriges Jubiläum - mit dem 25. Film "Das Mädchen ohne Namen".

Mit "Das Mädchen ohne Namen" läuft am 23. Februar um 20:15 Uhr im ZDF ein neuer Fall der Krimireihe "Unter anderen Umständen". Es ist nicht nur der 25. Film der beliebten Serie, sondern gleich ein doppeltes Jubiläum: Seit nunmehr 20 Jahren ermittelt Natalia Wörner (58) als Kriminalrätin Jana Winter im hohen Norden.

Im neuen Fall landet ein anonymer Brief mit Koordinaten auf ihrem Schreibtisch. Diese führen ins Naturschutzgebiet Geltinger Birk - und zu einem grausigen Fund: In einem provisorischen Sarg liegen seit zwei Jahren die sterblichen Überreste einer jungen Frau, die offenbar niemand vermisst. Eine DNA-Analyse führt die Kommissare zu einem Ärzteehepaar nach Dänemark - das beteuert aber, dass seine Tochter bei ihrem Freund in Schleswig-Holstein lebt. Doch dieser erklärt, sie habe ihn vor zwei Jahren verlassen. Und dann ist da ja auch noch eine weitere junge Frau, die im selben Zeitraum verschwunden ist.

20 Jahre "Unter anderen Umständen"

Im Oktober 2006 lief mit "Unter anderen Umständen" der erste Teil der Reihe. Eigentlich sollte Hauptdarstellerin Nathalie Wörner 2005 eine verdeckte Ermittlerin spielen, doch dann wurde sie schwanger. "Eine schwangere verdeckte Ermittlerin war als Figur - zumindest vor 20 Jahren - nicht denkbar", erinnert sich die Schauspielerin im Interview mit dem ZDF.

Gemeinsam mit Produzentin Jutta Lieck-Klenke entstand eine neue Idee: eine Kommissarin, die mit dickem Bauch einfach weiterarbeitet. So kam auch der Titel zustande. "Dass mit und durch meine Schwangerschaft eine Reihe entstand, die dann auch noch titelgebend ist und uns alle so lange begleitet, ist mit eines der schönsten Geschenke meiner filmischen Biografie", sagt Wörner heute.

Eine weitere Besonderheit der Reihe: Wörners leiblicher Sohn Jacob-Lee Seeliger spielt seit Beginn ihren Filmsohn Leo Winter. Der mittlerweile 19-Jährige studiert inzwischen International Business Administration in Hamburg, steht aber weiterhin für die Reihe vor der Kamera.

Internationale Stars in Gastrollen

Ansonsten wechselte die Besetzung über die Jahre mehrfach. Ralph Herforth ist als Kriminalhauptkommissar Matthias Hamm wie Wörner von Anfang an dabei. Matthias Brandt spielte in den ersten drei Filmen Jana Winters Partner. Bis zum 21. Film komplettierte "Tatort"-Star Martin Brambach das Team, seit dem 16. Film ist Lisa Werlinder als dänischstämmige Kommissarin Alwa Sörensen mit von der Partie.

Und die Reihe lockte auch internationale Darsteller nach Schleswig-Holstein. Unter anderem übernahm der dänische Schauspieler Lars Mikkelsen die Rolle eines psychopathischen Ko-Ermittlers und die schwedischen Darsteller Magnus Krepper und Richard Ulfsäter ermittelten in grenzüberschreitenden Fällen.

Fall 26 ist bereits abgedreht

Die Quoten sprechen auf jeden Fall für sich: Der jüngste Film "Die einzige Zeugin" erreichte im Januar 2025 über acht Millionen Zuschauer bei einem Marktanteil von 29,2 Prozent. Im ZDF-Streaming-Portal zählt die Reihe laut Senderangaben zu den erfolgreichsten Fernsehfilm-Formaten überhaupt. "Die Besonderheit dieser Reihe liegt sicherlich in der Authentizität der Figuren", begründet Natalie Wörner. Jana Winter und ihre Kollegen seien bodenständige Identifikationsfiguren: "Echte Menschen, denen man beim Denken, beim Streiten, beim Ermitteln und mittlerweile auch beim Leben und Älterwerden zuschauen kann."

Die Fans dürfen sich deshalb auch schon auf Nachschub freuen. Wie die Produktionsfirma Network Movie im August 2025 auf Instagram bekannt gab, fiel bereits die letzte Klappe für den 26. Fall "Geister der Vergangenheit". Darin gerät ausgerechnet Sohn Leo in den Fokus der Ermittlungen - ein emotional aufgeladener Fall, der Jana Winter an ihre Grenzen bringen soll. Ein Sendetermin steht noch nicht fest.