Mit dem 25. Fall: Krimireihe Unter anderen Umständen feiert 20. Jubiläum

Seit 2006 löst Natalia Wörner als Kriminalrätin Jana Winter im ZDF knifflige Fälle. Jetzt feiert "Unter anderen Umständen" 20-jähriges Jubiläum - mit dem 25. Film "Das Mädchen ohne Namen".
Mit "Das Mädchen ohne Namen" läuft am 23. Februar um 20:15 Uhr im ZDF ein neuer Fall der Krimireihe "Unter anderen Umständen". Es ist nicht nur der 25. Film der beliebten Serie, sondern gleich ein doppeltes Jubiläum: Seit nunmehr 20 Jahren ermittelt Natalia Wörner (58) als Kriminalrätin Jana Winter im hohen Norden.