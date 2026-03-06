Mit Deja Vu 1/2: Clueso setzt sich zum vierten Mal an die Chartspitze

Clueso landet mit "Deja Vu 1/2" seinen vierten Nummer-eins-Erfolg in den Offiziellen Deutschen Charts. In den Single-Charts übernimmt Zara Larsson mit "Lush Life" die Spitzenposition.

Clueso (45) hat es wieder geschafft: Mit "Deja Vu 1/2" hat er die Spitze der Offiziellen Deutschen Album-Charts, ermittelt von GfK Entertainment, erklommen. Es ist sein vierter Nummer-eins-Erfolg nach "Handgepäck I" (2018), "Neuanfang" (2016) und "Stadtrandlichter" (2014). Das neue Album, das am 27. Februar erschien, ist Teil eines Doppelalbums.

Auf Platz zwei landet die britische Band Gorillaz mit "The Mountain", gefolgt von Bruno Mars (40) mit "The Romantic". Die Girlgroup Blackpink belegt mit "Deadline" Platz vier. Auf den Plätzen fünf und sieben feiern Rückkehrer Erfolge: Die Thrash-Metal-Band Sodom landet mit "Get What You Deserve" wieder in den Charts, Rapper Souly platziert sich mit seinem "Bossbaby Tape" auf Rang sieben.

Zara Larsson führt die Single-Charts an

In den Single-Charts übernimmt Zara Larsson (28) die Führung von Taylor Swift (36), deren Song "Opalite" auf Platz 13 zurückfällt. Larsons "Lush Life" erschien bereits im Herbst 2015 und hielt sich viele Wochen in den Top 10. Durch Social Media feierte das Lied erst kürzlich ein Revival. Nun rangiert er erstmals auf Platz eins - vor Taylor Swifts "The Fate Of Ophelia" und Rayes "Where Is My Husband!". Für die schwedische Sängerin ist es der zweite Nummer-eins-Hit nach "This One's For You", einer Kollaboration mit David Guetta (58).

Den vierten Platz sichert sich die Gruppe HUNTR/X mit dem Song "Golden", der durch den Animationsfilm "KPop Demon Hunters" bekannt wurde. Den fünften und sechsten Platz belegt Alex Warren (25). Sein Song "Fever Dream" platziert sich knapp vor "Ordinary".

Sarah Engels ESC-Beitrag landet auf Platz 75

Nach ihrem Sieg beim deutschen ESC-Vorentscheid steigt Sarah Engels (33) in die Single-Charts ein. Ihr Beitrag "Fire" erreicht Platz 75. Damit schneidet sie schlechter als die Vorjahreskandidaten Abor & Tynna ab. Sie debütierten nach dem nationalen Vorentscheid auf Rang 13. Isaak, Deutschlands Vertreter 2024, platzierte sich jedoch erstmals nach dem Eurovision-Finale in den Charts und erreichte Platz 22.