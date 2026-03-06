Mit Deja Vu 1/2: Clueso setzt sich zum vierten Mal an die Chartspitze

Clueso landet mit "Deja Vu 1/2" seinen vierten Nummer-eins-Erfolg in den Offiziellen Deutschen Charts. In den Single-Charts übernimmt Zara Larsson mit "Lush Life" die Spitzenposition.
Clueso (45) hat es wieder geschafft: Mit "Deja Vu 1/2" hat er die Spitze der Offiziellen Deutschen Album-Charts, ermittelt von GfK Entertainment, erklommen. Es ist sein vierter Nummer-eins-Erfolg nach "Handgepäck I" (2018), "Neuanfang" (2016) und "Stadtrandlichter" (2014). Das neue Album, das am 27. Februar erschien, ist Teil eines Doppelalbums.