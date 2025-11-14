Bad Bunny hat bei den Latin Grammy Awards 2025 abgeräumt: Der Puerto-Ricaner holte so viele Preise wie noch nie und krönte sein Jahr mit dem Award für das Album des Jahres - ein Meilenstein für den Musiker.

Bad Bunny (31) hat bei den Latin Grammy Awards 2025 die Nacht seines Lebens erlebt: Mit seinem gefeierten Album "Debí Tirar Más Fotos" sicherte sich der Puerto-Ricaner erstmals den Preis für das Album des Jahres - seine erste Auszeichnung überhaupt in einer der wichtigsten Kategorien bei der Preisverleihung und ein Meilenstein für den weltweit erfolgreichsten Latin-Künstler der vergangenen Jahre.

Bad Bunny hält emotionale Dankesrede Insgesamt war Bad Bunny bei der Preisverleihung in Las Vegas für seine musikalische Hommage an seine Heimat Puerto Rico in zwölf Kategorien nominiert, am Ende nahm er fünf Preise mit nach Hause: Der Track "DtMF" gewann sowohl Best Urban/Urban Fusion Performance als auch Best Urban Song, während "Voy A Llevarte Pa PR" als Best Reggaeton Performance ausgezeichnet wurde. Auch die Kategorie Best Urban Music Album entschied "Debí Tirar Más Fotos" für sich.

In seiner Dankesrede fand Bad Bunny, bürgerlich Benito Antonio Martínez Ocasio, emotionale Worte über seine Heimat: "Es gibt viele Wege, stolz auf unser Land zu sein und es zu verteidigen - wir wählen die Musik." Er bedankte sich bei allen Artists, die auf dem Album mitgewirkt haben.

Großer Triumph, aber einige Preise verpasst

Zwischendurch sah es so aus, als würde Bad Bunny in den Königskategorien leer ausgehen: Karol G (34) holte mit ihrem Hit "Si Antes Te Hubiera Conocido" den Preis für Song des Jahres, Alejandro Sanz' "Palmeras En El Jardín" wurde als Aufnahme des Jahres ausgezeichnet. Doch am Ende gelang Bad Bunny der Last-Minute-Sieg: Album des Jahres - der wichtigste Preis der Awardshow.

Für Überraschung und Begeisterung sorgten auch CA7riel & Paco Amoroso, die zu den Abräumern des Abends zählten. Das Duo gewann die Preise für Best Pop Song, Best Alternative Music Album, Best Alternative Song, Best Short Form Music Video und Best Long Form Music Video. Als Best New Artist wurde die aufstrebende Sängerin Paloma Morphy ausgezeichnet.

Riesenerfolg für Bad Bunny

Mit den fünf neuen Preisen baut Bad Bunny seine Bilanz bei den Latin Grammy Awards weiter aus: Insgesamt hat der Künstler nun 17 der Preise und gehört damit zu den Top 10 der am häufigsten ausgezeichneten Künstlerinnen und Künstlern der Latin Recording Academy. Auch bei den regulären Grammy Awards hat der Musiker bereits drei Preise auf seinem Konto.

Die Verleihung der Latin Grammy Awards fand erstmals 2000 statt. Ziel war es, die Vielfalt und kulturelle Bedeutung der lateinamerikanischen Musik weltweit zu würdigen, insbesondere Musik auf Spanisch und Portugiesisch - unabhängig davon, aus welchem Land die Künstler stammen. Die Awards beinhalten zahlreiche Kategorien, von Pop über Reggaeton bis hin zu traditionellen Genres.