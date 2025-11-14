Bad Bunny hat bei den Latin Grammy Awards 2025 abgeräumt: Der Puerto-Ricaner holte so viele Preise wie noch nie und krönte sein Jahr mit dem Award für das Album des Jahres - ein Meilenstein für den Musiker.
Bad Bunny (31) hat bei den Latin Grammy Awards 2025 die Nacht seines Lebens erlebt: Mit seinem gefeierten Album "Debí Tirar Más Fotos" sicherte sich der Puerto-Ricaner erstmals den Preis für das Album des Jahres - seine erste Auszeichnung überhaupt in einer der wichtigsten Kategorien bei der Preisverleihung und ein Meilenstein für den weltweit erfolgreichsten Latin-Künstler der vergangenen Jahre.