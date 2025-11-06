Für den Film "Evil Genius" wechselt "Friends"-Star Courteney Cox hinter die Kamera. Sie wird den True-Crime-Thriller inszenieren. David Harbour und Patricia Arquette übernehmen die Hauptrollen. Die Dreharbeiten sind bereits in vollem Gange.

Die Hitserie "Stranger Things" neigt sich langsam dem Ende zu. Doch Hauptdarsteller David Harbour (50) hat bereits ein neues Projekt an Land gezogen. Laut dem Branchenblatt "Deadline" übernimmt er gemeinsam mit Patricia Arquette (57) die Hauptrollen in "Evil Genius". "Friends"-Star Courteney Cox (61) sitzt hingegen auf dem Regiestuhl. Der Film ist inspiriert von der Netflix-Doku-Serie "Evil Genius: Die wahre Geschichte des grausamsten Banküberfalls in den USA" aus dem Jahr 2018. Die Show erzählt die Story des berüchtigten "Pizzabombers".

Zur Besetzung gehören zudem Michael Chernus, Garrett Dillahunt, Danielle Macdonald, Tom McCarthy, Gregory Alan Williams, Ryan Eggold, Owen Teague und Harlow Jane.

Dreharbeiten haben schon begonnen

Cox hat in einer Erklärung verraten, dass sie von der Dokumentation fasziniert sei. Die Doku sei zudem seltsamer als jede Fiktion. "Manchmal ist sie düster-komisch und doch zutiefst emotional. Eine Geschichte über Liebe, Einsamkeit, Manipulation und Menschen am Rande der Gesellschaft, die in etwas hineingezogen werden, das viel größer ist als sie selbst", fügte Cox hinzu.

Die Dreharbeiten für "Evil Genius" laufen derzeit in New Jersey. Ein Termin für den Kinostart steht zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht fest.