In "Das dunkle Vermächtnis" spielt Felicitas Woll in einer Geschichte rund um die Himmelsscheibe von Nebra, einen der bedeutendsten archäologischen Funde Europas. Im Interview spricht die Schauspielerin über ihre Faszination für alte Kulturen und darüber, wie unser Leben vom Schicksal bestimmt wird.
Wiedersehen mit Felicitas Woll (46): Mit "Das dunkle Vermächtnis" kehrt die Schauspielerin am 14. März ins TV zurück. Der Film, der um 20:15 Uhr im Ersten zu sehen ist, bewegt sich zwischen Krimi, Drama und Tragödie. Inspiriert von einer wahren Begebenheit, erzählt er jedoch bewusst eine eigene Geschichte. Im Mittelpunkt steht die Himmelsscheibe von Nebra - einer der bedeutendsten archäologischen Funde Europas.