Mit Damian Hardung: Erfolgsserie Maxton Hall bekommt eine dritte Staffel

Staffel zwei von "Maxton Hall - Die Welt zwischen uns" startet erst im November 2025 - dennoch ist die Zukunft der deutschen Erfolgsserie jetzt schon gesichert. Amazon Prime Video hat eine dritte Staffel bestellt. Dies vermeldete die Produktionsfirma UFA Fiction in einer Pressemeldung. Die Hauptrollen werden erneut Damian Hardung (26) und Harriet Herbig-Matten (21) übernehmen.

Staffel drei von "Maxton Hall" wird auf "Save us" basieren, dem dritten und bisher letzten Teil der "Safe"-Reihe von Mona Kasten (33). Die ersten beiden Bände der Young-Adult-Saga der Hamburgerin gaben schon die Vorlagen für die Seasons eins und zwei von "Maxton Hall" ab.

"Maxton Hall - Die Welt zwischen uns" ging am 9. Mai 2024 bei Prime Video an den Start. Die deutsche Produktion wurde sofort zur weltweit beliebtesten Serie bei dem Streamingdienst von Amazon. In über 120 Regionen belegte sie die Nummer eins in den Prime-Video-Charts.

"Maxton Hall": Darum geht es in der Erfolgsserie

Im Mittelpunkt von "Maxton Hall" steht die Studentin Ruby, die es aus einfachen Verhältnissen an das gleichnamige Elite-College schafft. Dort kämpft sie für ihren Traum, an der Oxford University angenommen zu werden. In Maxton Hall erfährt sie ein Geheimnis der wohlhabenden Familie Beaufort. Deren arroganter Sprössling James Beaufort versucht, Rubys Schweigen mit Geld zu erkaufen. Doch dann verlieben sich die beiden.

Noch im Mai 2024 gab Amazon grünes Licht für eine zweite Staffel. Sie wird im November dieses Jahres freigeschaltet. Einen Starttermin für die dritte Runde gibt es noch nicht