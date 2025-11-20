"Wicked: Teil 2" bringt die Abenteuer der Charaktere Elphaba und Glinda zu einem emotionalen Abschluss. Cynthia Erivo und Ariana Grande sind erneut hervorragend. Doch die große Schwäche des Films ist das Drehbuch.
"Wicked" gehörte zu den erfolgreichsten Filmen des Jahres 2024. Das Musical verzauberte das globale Publikum und spülte dabei mehr als 750 Millionen Dollar in die Kinokassen ein. Des Weiteren erhielt der Film zehn Oscar-Nominierungen und war in zwei Kategorien siegreich. Die lang erwartete Fortsetzung läuft seit dem 19. November in den Kinos. Doch ist das Sequel besser als sein Vorgänger? Die Hauptdarstellerinnen Cynthia Erivo und Ariana Grande sind hervorragend, doch die größte Schwachstelle des Films ist das vollgepackte Skript.