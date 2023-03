1 Ist das Ansteckungsrisiko für die anderen Patienten zu hoch? Foto: ArtmannWitte / shutterstock.com

Kann man mit einer Corona-Infektion zum Arzt oder sollte man aufgrund des Ansteckungsrisikos lieber zuhause bleiben? Lesen Sie hier, was das Bundesgesundheitsministerium empfiehlt.

Mit Corona zum Arzt oder nicht?

Sollten Sie aufgrund einer Corona-Infektion zum Arzt müssen, empfiehlt das Bundesgesundheitsministerium, den Besuch im Vorfeld telefonisch anzukündigen. Rufen Sie in der Praxis an und fragen Sie, wie das Vorgehen für Corona-Patienten aktuell ist. Dies ist insbesondere bei Arztbesuchen wichtig, die nicht in erster Linie aufgrund der Corona-Infektion gemacht werden. Also etwa beim HNO oder dem Zahnarzt.

Bis zum 31.03.2023 ist zudem noch die telefonische Krankschreibung möglich. Sollten Ihre Symptome also nicht zwingend einen Arztbesuch erfordern, wäre die Krankschreibung am Telefon eine Alternative zum persönlichen Besuch.

Muss man noch Maske tragen?

Ja, die Pflicht zum Tragen einer FFP2-Maske gilt bundesweit noch bis zum 07.04.2023. Ob die Maskenpflicht danach wegfällt, ist bislang nicht bekannt. Allerdings können die Arztpraxen unter Berufung auf ihr Hausrecht auch nach dem 07.04. das Tragen von Masken anordnen.