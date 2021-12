1 Prinzessin Beatrix vor wenigen Tagen auf der Karibikinsel Curaçao. Foto: imago/PPE

Prinzessin Beatrix der Niederlande hat Corona. Ein Test aufgrund leichter Erkältungssymptome bei der Königsmutter schaffte Klarheit. Nun hat sie sich in Quarantäne begeben.















Große Sorge um Prinzessin Beatrix (83). Die Mutter des niederländischen Königs Willem-Alexander (54) hat sich mit dem Coronavirus infiziert. Das teilte das Königshaus in Den Haag am Samstagabend mit. Sie habe sich zunächst wegen leichter Erkältungssymptome testen lassen. Anschließend habe sie sich umgehend in häusliche Quarantäne begeben und halte sich fortan an sämtliche Regeln für positiv getestete Menschen.

Alle Menschen, die in den letzten Tagen mit ihr in engem Kontakt gewesen waren, seien bereits informiert worden. Die Königin sagte niederländischen Presseberichten zufolge erst vor wenigen Tagen, dass sie bereits drei Mal eine Impfung erhalten habe, somit auch schon geboostert sei.

Auslandsaufenthalt auf Curaçao

Am Montag kehrte Beatrix von einem Arbeitsbesuch auf der niederländischen Karibikinsel Curaçao zurück. Sie reiste in einem herkömmlichen Linienflug der staatlichen Fluggesellschaft KLM wieder in ihre Heimat. Wo genau sie sich angesteckt hat, ist bislang allerdings nicht bekannt.