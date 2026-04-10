Sie sind zurück an der Spitze: BTS stehen in dieser Woche wieder auf Platz eins der Album-Charts. Mit "Arirang" verweisen sie das Schlager-Duo Fantasy auf Rang zwei.
Die südkoreanische Boygroup BTS steht erneut ganz oben in den Offiziellen Deutschen Album-Charts, ermittelt von GfK Entertainment. Ihr Album "Arirang" klettert von Platz zwei zurück auf die Spitzenposition. Vor zwei Wochen führte die Gruppe hierzulande gleichzeitig mit Neueinstiegen die Album- und Single-Charts an. Das war zuvor noch keiner Band gelungen, wie mitgeteilt wurde.