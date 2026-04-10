Sie sind zurück an der Spitze: BTS stehen in dieser Woche wieder auf Platz eins der Album-Charts. Mit "Arirang" verweisen sie das Schlager-Duo Fantasy auf Rang zwei.

Die südkoreanische Boygroup BTS steht erneut ganz oben in den Offiziellen Deutschen Album-Charts, ermittelt von GfK Entertainment. Ihr Album "Arirang" klettert von Platz zwei zurück auf die Spitzenposition. Vor zwei Wochen führte die Gruppe hierzulande gleichzeitig mit Neueinstiegen die Album- und Single-Charts an. Das war zuvor noch keiner Band gelungen, wie mitgeteilt wurde.

Nach einer knapp vierjährigen Auszeit, in der sie ihren Militär- bzw. Zivildienst absolvierten, meldeten sich BTS kürzlich mit "Arirang" zurück - ihrem ersten Album seit fast sechs Jahren. Mit dem neuen Liedmaterial befinden sie sich auch auf großer Tour. Für Deutschland sind derzeit zwei Konzerte geplant: Am 11. und 12. Juli 2026 spielen sie in der Allianz Arena in München.

Zara Larsson toppt erneut die Single-Charts

Hinter BTS folgen in den Album-Charts Fantasy auf Rang zwei. Das Schlager-Duo verpasst mit "Bube Dame König" nur knapp sein zehntes Nummer-eins-Album. Auf Platz drei rangieren Unheilig mit "Liebe Glaube Monster", während Johannes Oerding mit "Hotel" von Platz eins auf die Vier zurückfällt. Der irische Singer-Songwriter Dermot Kennedy steigt mit "The Weight Of The Woods" auf Rang fünf ein.

In den Single-Charts bleibt die Spitze unverändert: Zara Larsson belegt mit "Lush Life" die dritte Woche in Folge Platz eins. Dahinter folgen Dominic Fike mit "Babydoll" auf Rang zwei sowie Tame Impala mit "Dracula" auf Platz drei. Taylor Swift hält mit "The Fate Of Ophelia" Position vier. Raye komplettiert mit "Where Is My Husband!" die Top fünf.