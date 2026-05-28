Jahrzehnte nach ihren Rollen in der Kultserie stehen drei Originalstars von "Baywatch" wieder gemeinsam am Strand - diesmal für das Reboot, das im Januar 2027 ausgestrahlt werden soll.

Die "Baywatch"-Stars Michael Bergin (57), Kelly Packard (51) und David Chokachi (58) standen am vergangenen Mittwoch wieder im Sand - in Badebekleidung und mit Surfbrettern unter dem Arm. Es handelte sich um kein Nostalgieevent oder Fantreffen, sondern um einen echten Drehtag. Das Trio stand laut "People" am Venice Beach von Los Angeles für das kommende Fox-Reboot der Kultserie vor der Kamera.

Die Bilder, die dabei entstanden, sprechen für sich: Packard im grünen Bikini, Chokachi in himmelblauen Boardshorts, Bergin in rot-geblümten Badehosen. Zwischen den Einstellungen machten die drei gemeinsam Selfies und absolvierten Liegestütze im Sand - als hätte das Jahrzehnte zurückliegende Serienende nie stattgefunden. Packard verkörperte in den Staffeln acht und neun der Originalserie die Figur April Giminski, Chokachi gab den Lebensretter Cody Madison und Bergin spielte Jack "J.D." Darius.

Chokachis Comeback war angekündigt

Dass David Chokachi zurückkehren würde, war keine Überraschung. Frühere Berichte über das Reboot hatten bereits verraten, dass er seine Rolle als Cody Madison erneut spielen würde - diesmal allerdings in einer veränderten Lebensrealität. In der neuen Serie betreibt Cody die Strandbar "The Shoreline", schlüpft aber gelegentlich noch einmal in die roten Badehosen, wenn am Strand Hilfe gebraucht wird. Außerdem fungiert er als Mentor und Vertrauensperson für die junge Lifeguard-Generation, die unter der Hauptfigur Hobie Buchannon ihren Dienst versieht.

Hobie Buchannon - gespielt von Stephen Amell (45) - ist der Sohn der Serienlegende Mitch Buchannon, den David Hasselhoff (73) in der Originalserie verkörpert hatte. Im Reboot ist Hobie selbst Baywatch-Captain, doch sein geregeltes Leben gerät aus den Fugen, als eine Tochter vor seiner Tür steht, von der er nichts wusste. Das Mädchen, Charlie, gespielt von Jessica Belkin, will in die Fußstapfen der Familie treten und selbst Rettungsschwimmerin werden.

Ein junges Ensemble, ein alter Geist

Das neue Hauptensemble ist deutlich jünger als die Originaltruppe und setzt sichtbar auf Reichweite in sozialen Netzwerken. Neben Amell und Belkin stehen Shay Mitchell, Noah Beck, Livvy Dunne und Brooks Nader vor der Kamera. Nader verkörpert Selene, eine rivalisierende Chef-Rettungsschwimmerin, während Beck, Mitchell, Dunne und Thaddeus LaGrone die Lifeguards unter Hobies Kommando spielen. Erste Set-Fotos vom März zeigten das neue Ensemble bereits in den charakteristischen roten Schwimm-Looks.

Ob auch Carmen Electra (54) einen Gastauftritt absolviert, ist noch offen. Die frühere Darstellerin der Lani McKenzie ließ gegenüber dem Portal "TMZ" durchblicken, dass sie mit dem Produktionsteam in Kontakt stehe. Ganz abgeneigt scheint sie nicht: Den ikonischen Zeitlupen-Lauf traue sie sich nach eigener Aussage noch immer zu - und auch der rote Badeanzug, so Electra, sitze noch tadellos.

Start im Januar 2027

Die Originalserie lief von 1989 bis 2001 über elf Staffeln und machte Darsteller wie David Hasselhoff und Pamela Anderson weltberühmt. Nun soll der Fox-Sender an dieses Erbe anknüpfen. Dem offiziellen Seriensynopsis zufolge dürfen Fans "adrenalingeladene Rettungsaktionen, verwickelte Beziehungen, komplizierte Chemie und Strandabenteuer" erwarten - mit aktualisierten Konflikten und neuem Personal, aber demselben Auftrag: Südkaliforniens Küste zu schützen. Premiere des Reboots ist laut einem Fox-Teaser für Januar 2027 geplant.