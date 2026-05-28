Jahrzehnte nach ihren Rollen in der Kultserie stehen drei Originalstars von "Baywatch" wieder gemeinsam am Strand - diesmal für das Reboot, das im Januar 2027 ausgestrahlt werden soll.
Die "Baywatch"-Stars Michael Bergin (57), Kelly Packard (51) und David Chokachi (58) standen am vergangenen Mittwoch wieder im Sand - in Badebekleidung und mit Surfbrettern unter dem Arm. Es handelte sich um kein Nostalgieevent oder Fantreffen, sondern um einen echten Drehtag. Das Trio stand laut "People" am Venice Beach von Los Angeles für das kommende Fox-Reboot der Kultserie vor der Kamera.