BFI London Film Festival: Selena Gomez strahlt in roter Traumrobe

1 Selena Gomez in London. Foto: Imago images/FAMOUS / James Warren

Selena Gomez hat in London alle Blicke auf sich gezogen. Die Schauspielerin kam zur Premiere von "Emilia Pérez" in einem roten Traumkleid.











Selena Gomez (32) hat am Freitagabend (11. Oktober) beim 68. BFI London Film Festival gemeinsam mit ihren Co-Stars die UK-Premiere des Films "Emilia Pérez" gefeiert. Für das Event in der Royal Festival Hall hat sich die US-Schauspielerin besonders in Schale geworfen.