Mit Christoph Maria Herbst und mehr: Erster Trailer zu Hape Kerkelings neuem Kinofilm Extrawurst ist da

Was als Grill-Abstimmung im Tennisclub beginnt, eskaliert zu einer Debatte zwischen Kulturen und Religionen: Der erste Trailer zur Komödie "Extrawurst" mit Hape Kerkeling, Christoph Maria Herbst und Fahri Yardim ist da.
Der erste Trailer zur neuen Komödie "Extrawurst" mit Hape Kerkeling (60), Fahri Yardim (45) und Christoph Maria Herbst (59) ist da - und verspricht jede Menge Pointen, Schlagabtausch und ein turbulentes Tennisclub-Drama. Was als Abstimmung über einen neuen Grill im beschaulichen Vereinsleben beginnt, eskaliert schnell zu einem humorvollen Spiegelbild gesellschaftlicher Spannungen.