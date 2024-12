Mit Carlo Ljubek: Alte und neue Tatort-Kommissare beim Budenzauber des BR

1 Carlo Ljubek, Ferdinand Hofer, Udo Wachtveitl und Miroslav Nemec (v.l.n.r.) beim BR Budenzauber 2024. Foto: imago images/B. Lindenthaler

Beim Budenzauber des Bayerischen Rundfunk gab sich die Prominenz die Ehre. Mit dabei waren auch die scheidenden "Tatort"-Kommissare Nemec und Wachtveitl sowie Nachfolger Carlo Ljubek.











Der Bayerische Rundfunk lud am Montagabend (2. Dezember) einmal mehr zum besinnlich-festlichen Jahresausklang. Rund 300 prominente Gäste aus dem gesamten Freistaat erschienen laut Senderangaben zu dem Event. Mit dabei auf dem BR-Gelände in München-Freimann waren unter anderem die scheidenden "Tatort"-Kommissare Miroslav Nemec (70) und Udo Wachtveitl (66), ihr Nachfolger Carlo Ljubek (48) sowie Ferdinand Hofer (31), der für Kontinuität in der Mordkommission München sorgen wird.