Knapp acht Jahre war Joe Manganiello mit Sofía Vergara verheiratet, bis er sich 2023 scheiden ließ. Jetzt wagt er einen weiteren Anlauf in Sachen Ehe: Der Schauspieler hat sich mit seiner Partnerin Caitlin O'Connor verlobt.

Joe Manganiello (48) wird ein zweites Mal Ja sagen. Auf Instagram verkündeten sowohl der Schauspieler als auch seine Partnerin Caitlin O'Connor (36) ihre Verlobung mit einem Selfie auf ihrem jeweiligen Account. Darauf strahlt das Paar gemeinsam mit seinem Chihuahua in die Kamera und O'Connor präsentiert einen auffälligen Diamantring an ihrem Finger. Dazu schrieben sie schlicht: "24. Juni 2025" mit zwei Ring-Emojis - offenbar das Datum des Antrags.

Mit dem Foto bestätigt sich, was Insider bereits verbreitet hatten. Dem US-Portal TMZ berichteten Quellen aus dem Umfeld von Manganiello und seiner Verlobten schon zuvor von der freudigen Neuigkeit. Demnach freue sich das Paar auf seinen neuen Lebensabschnitt. Tatsächlich hatte es schon im Juni Gerüchte gegeben, als O'Connor bei einem Liebes-Urlaub in Italien mit dem Ring fotografiert worden war.

Auf dem San Diego International Film Festival stellte Manganiello O'Connor am Donnerstagabend während einer Dankesrede laut des Berichts dann auch schon als seine Verlobte vor. Der 48-Jährige nahm dort den Career Spotlight Award entgegen und dankte seiner Partnerin ausdrücklich für ihre Liebe und Unterstützung.

Wieder verlobt nach Scheidung von Sofía Vergara

Mit Caitlin O'Connor, für die es die erste Ehe sein wird, hat Joe Manganiello nach der Scheidung von Sofía Vergara (53) also offenbar wieder sein Glück gefunden. Der "Magic Mike"-Darsteller war seit 2015 mit dem "Modern Family"-Star verheiratet, nach fast acht gemeinsamen Jahren reichte er 2023 die Scheidung ein.

Vergara hatte Anfang 2024 in einem Interview mit der spanischen Zeitung "El País" über das Ehe-Aus gesprochen. Sie erklärte, die Beziehung sei gescheitert, weil ihr Mann jünger gewesen sei und Kinder gewollt habe. "Ich wollte keine alte Mutter sein", zitierte die Zeitung die heute 53-Jährige. Diese Darstellung wies Manganiello Monate später im "Men's Journal" entschieden zurück. Er betonte, dass er seiner damaligen Frau versprochen habe, sie nicht zu verlassen, falls es mit dem Kinderwunsch nicht klappen sollte - daran habe er sich gehalten. Die Wahrheit sei vielmehr, dass sich beide einfach auseinanderentwickelt hätten.

Nur wenige Wochen nach den Trennungs-News zeigte sich Manganiello im September 2023 erstmals mit der Schauspielerin Caitlin O'Connor. Laut des US-Magazins "People" lernten sich die beiden bei einer inoffiziellen Afterparty zur Serie "Winning Time" kennen - ausgerechnet in einem Whirlpool. Im Februar 2024 zogen sie dann zusammen, im Dezember desselben Jahres absolvierten sie ihren ersten gemeinsam Auftritt auf einem roten Teppich.