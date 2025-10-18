Knapp acht Jahre war Joe Manganiello mit Sofía Vergara verheiratet, bis er sich 2023 scheiden ließ. Jetzt wagt er einen weiteren Anlauf in Sachen Ehe: Der Schauspieler hat sich mit seiner Partnerin Caitlin O'Connor verlobt.
Joe Manganiello (48) wird ein zweites Mal Ja sagen. Auf Instagram verkündeten sowohl der Schauspieler als auch seine Partnerin Caitlin O'Connor (36) ihre Verlobung mit einem Selfie auf ihrem jeweiligen Account. Darauf strahlt das Paar gemeinsam mit seinem Chihuahua in die Kamera und O'Connor präsentiert einen auffälligen Diamantring an ihrem Finger. Dazu schrieben sie schlicht: "24. Juni 2025" mit zwei Ring-Emojis - offenbar das Datum des Antrags.