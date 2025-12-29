Nach der Corona-Pandemie aktueller denn je: Vor 30 Jahren startete der Kultfilm "12 Monkeys" in den amerikanischen Kinos. Die komplex verschachtelte Dystopie wurde zu einem Überraschungshit, der eine Serie nach sich zog - und nicht zuletzt Brad Pitts Karriere eine neue Richtung gab.

Zehn Jahre nach seiner grotesken Dystopie "Brazil" schlug Terry Gilliam (85) wieder zu. Am 29. Dezember 1995 lief sein Film "12 Monkeys" in den US-Kinos an. Wieder eine düstere Zukunftsvision, diesmal aber ohne schwarzen Humor. Dafür mit einem verzwickten Zeitreiseplot (damals noch nicht so ausgelutscht wie heute), einer hoffnungslosen Liebesgeschichte - und einer Starbesetzung um Bruce Willis (70) und Brad Pitt (62). In Deutschland war es dann am 21. März 1996 so weit.

Die Story wirkt nach Corona glaubhafter als vor 30 Jahren "12 Monkeys" spielt zunächst im Jahr 2035. Ein Virus hat im Jahr 1996 fast die gesamte Menschheit ausgerottet - ein Szenario, das heutigen Zuschauern nach den Erfahrungen der Corona-Pandemie realistischer erscheint als den Kinobesuchern von 1995.

Die wenigen Überlebenden haben sich unter der Erdoberfläche verschanzt. Wissenschaftler haben eine Zeitmaschine entwickelt, mit der James Cole (Bruce Willis) in die Vergangenheit zurückgeschickt wird. Er soll das noch nicht mutierte Virus finden. Durch einen Fehler landet er im Jahr 1990. Seine Geschichte glaubt ihm natürlich keiner. Er wird in die Psychiatrie gesteckt. Dort lernt er den tatsächlichen irren Insassen Jeffrey Goines kennen, den Sohn eines Virenforschers.

Cole verdächtigt den radikalen Tierschützer Goines, mit der Gruppe Armee der 12 Monkeys für die Verbreitung des tödlichen Virus verantwortlich zu sein. Cole kidnappt seine Psychiaterin Kathryn Railly (Madeleine Stowe, 67) und flieht mit ihr aus der Klinik, um die Katastrophe zu verhindern.

Seit seiner Kindheit wird Cole von merkwürdigen Träumen von einer Schießerei an einem Flughafen verfolgt. Spoiler: Der Grund für seine düsteren Visionen und Alpträume ist, dass er als Kind seinen eigenen Tod beobachtet hat. Durch diese persönliche, philosophisch und psychologisch bedeutende Wendung erlangt "12 Monkeys" eine tiefere Dimension, die den Film über sonstige Zeitreisespektakel hebt.

Überraschungserfolg an Kinokasse

Bei einem für Science-Fiction-Filme unüblich schmalen Budget von nur rund 30 Millionen Dollar spielte "12 Monkeys" weltweit 168 Mio. Dollar ein. Für diesen satten Gewinn sorgte sicherlich die Starbesetzung. Regisseur Terry Gilliam konnte Bruce Willis davon überzeugen, für einen Bruchteil seiner üblichen Gage mitzumachen. Dafür durfte sich der "Stirb langsam"-Star von einer anderen Seite zeigen.

Brad Pitt konnte mit "12 Monkeys" ebenfalls erfolgreich gegen sein Image ankämpfen. Unter Einsatz von entstellendem Make-up zeigte der zuvor als Schönling abgestempelte Darsteller Mut oder eher Lust zur Hässlichkeit. Er verbrachte Wochen als Besucher in einer psychiatrischen Abteilung, um sich auf die Rolle vorzubereiten.

Diese Stars sollten eigentlich die Hauptrollen in "12 Monkeys" spielen

Als Brad Pitt als Jeffrey Goines gecastet wurde, war er noch für relativ schmales Geld verfügbar. Sein großer Durchbruch mit "Interview mit einem Vampir", "Legenden der Leidenschaft" oder "Sieben" passierte erst nach seiner Verpflichtung. Mit "12 Monkeys" bewies sich Brad Pitt erstmals als ernstzunehmender Schauspieler. Für seine Nebenrolle gewann er den Golden Globe und war zum ersten Mal für den Oscar nominiert.

Doch eigentlich waren für die Rollen, die den Karrieren von Willis und Pitt eine neue Richtung gaben, andere Darsteller vorgesehen. Terry Gilliam wollte Nick Nolte als Cole und Jeff Bridges als Goines. Doch die Produktionsfirma Universal Pictures, der nach dem Flop von "Waterworld" das Wasser bis zum Hals stand, bestand auf Stars und Herzensbrecher. Nachdem unter anderem Nicolas Cage und Tom Cruise im Gespräch waren, gingen die Jobs schließlich an Willis und Pitt.

Inspiriert von kultigem Kurzfilm

Wie im Vorspann zu lesen ist, wurde "12 Monkeys" von dem Kurzfilm "Am Rande des Rollfelds" von 1962 "inspiriert". Der Clou an Chris Markers Kultfilm: Er besteht fast ausschließlich aus aneinandergereihten Standbildern, zu denen ein Erzähler aus dem Off spricht. Nur einmal bewegen sich die Bilder. Die Story des Kinofilms stimmt nahezu mit der des 26-Minüters überein. Anstatt von einem Virus wurde die Erde jedoch von einem Atomkrieg entvölkert.

Terry Gilliam behauptete, "Am Rande des Rollfelds" zum ersten Mal bei der Premiere von "12 Monkeys" gesehen zu haben. Dort lief er nämlich als Vorfilm. Angesichts vieler visueller Zitate aus dem Kurzfilm, die fast eins zu eins in "12 Monkeys" zu finden sind, gilt Gilliams Aussage als umstritten.

Chris Marker lieh sich für "Am Rande des Rollfelds" wiederum Motive aus Alfred Hitchcocks "Vertigo". Auch in "12 Monkeys" sind etliche Zitate aus "Vertigo" eingebaut. So verstecken sich Cole und Dr. Railly in einem Kino, das gerade den Thriller von 1958 zeigt.

Diese Filme wurden von "12 Monkeys" inspiriert

"12 Monkeys" inspirierte wiederum etliche Filme. Werke, die entweder eine düstere Zukunftsvision entwerfen, verworrene Zeitreisen-Plots liefern oder philosophische Meditationen über Vorbestimmtheit und menschliche Freiheit bieten. Oder im besten Fall alles zusammen. Zu nennen sind hier etwa "Minority Report", "Donnie Darko", "Edge of Tomorrow", "Source Code", "Tenet" oder "Looper", wiederum mit Bruce Willis in der Hauptrolle.

20 Jahre nach dem Kinostart von "12 Monkeys" erschien dann eine gleichnamige Serienversion des Films. "X-Men"-Darsteller Aaron Stanford (49) spielt darin James Cole, Brad Pitts Figur des Jeffrey Goines ist hier eine Frau namens Jennifer (Emily Hampshire). Madeleine Stowe schaute in einer Gastrolle vorbei.

Die "12 Monkeys"-Serie lief beim auf Sci-Fi spezialisierten US-Sender Syfy immerhin über vier Staffeln. Ob man sich an sie in 30 Jahren noch erinnern wird, wie an den Film, ist aber mehr als fraglich.