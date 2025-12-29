Nach der Corona-Pandemie aktueller denn je: Vor 30 Jahren startete der Kultfilm "12 Monkeys" in den amerikanischen Kinos. Die komplex verschachtelte Dystopie wurde zu einem Überraschungshit, der eine Serie nach sich zog - und nicht zuletzt Brad Pitts Karriere eine neue Richtung gab.
Zehn Jahre nach seiner grotesken Dystopie "Brazil" schlug Terry Gilliam (85) wieder zu. Am 29. Dezember 1995 lief sein Film "12 Monkeys" in den US-Kinos an. Wieder eine düstere Zukunftsvision, diesmal aber ohne schwarzen Humor. Dafür mit einem verzwickten Zeitreiseplot (damals noch nicht so ausgelutscht wie heute), einer hoffnungslosen Liebesgeschichte - und einer Starbesetzung um Bruce Willis (70) und Brad Pitt (62). In Deutschland war es dann am 21. März 1996 so weit.