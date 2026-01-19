Die vierte Staffel von "The White Lotus" nimmt langsam Gestalt an. Die ersten Darsteller und ein anvisierter Drehbeginn stehen fest. Beim Schauplatz in Frankreich bricht die Serie erstmals mit ihrem bisherigen Muster.
Noch vor dem Start von Staffel drei bestellte HBO eine vierte Runde der Erfolgsserie "The White Lotus". Season vier nimmt nun langsam Gestalt an. Der Schauplatz ist bekannt und die ersten Darsteller stehen fest. Die Dreharbeiten sollen Ende April dieses Jahres beginnen und bis in den Oktober laufen.