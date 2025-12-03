Mit Blue Origin ins Weltall: Zwei Deutsche bei nächstem All-Ausflug von Bezos-Firma dabei

Rund 80 Menschen hat das Weltraum-Unternehmen von Amazon-Gründer Bezos schon ins All gebracht. Beim nächsten Kurztrip sollen nun auch erstmals zwei Deutsche dabei sein.
– Beim nächsten Weltraum-Kurztrip mit der Rakete von Amazon-Gründer Jeff Bezos sollen erstmals auch zwei Deutsche dabei sein. Michaela Benthaus, Ingenieurin bei der europäischen Raumfahrtbehörde Esa, und der frühere Raumfahrt-Ingenieur Hans Königsmann sollen gemeinsam mit vier weiteren Crew-Mitgliedern an dem Flug mit der Rakete „New Shepard“ von Bezos’ Raumfahrtfirma Blue Origin teilnehmen, hieß es von dem Unternehmen. Einen Termin für den All-Ausflug gab es noch nicht.