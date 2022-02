Sturmtief „Antonia“ So stark bläst der Wind in Baden-Württemberg

Das Sturmtief „Antonia“ kommt in der Nacht zum Montag über den Südwesten und hat in den Höhenlagen Orkanböen im Gepäck. In der Region Stuttgart werden zumindest starke Sturmböen erwartet. Wir zeigen, wo es am stärksten stürmt.