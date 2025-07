Gwen Stefani (55) hat den vierten Hochzeitstag mit ihrem Ehemann Blake Shelton (49) gefeiert. Vor vier Jahren gaben sich die beiden Musiker bei einer intimen Zeremonie das Jawort. Diesen besonderen Tag würdigte Stefani nun mit einem Beitrag auf Instagram.

Auf ihrem Social-Media-Profil teilte die Sängerin einen Zusammenschnitt aus verschiedenen Videos und Fotos, die sie im Laufe der vergangenen Jahre mit ihrem Ehemann zeigen. "3.7.2021. Jeden Tag danke ich Gott für dich. Herzlichen Glückwunsch zum Jahrestag, ich liebe dich so sehr", schrieb die Sängerin zu ihrem Beitrag und markierte den Account ihres Mannes. Das Video unterlegte sie mit "Purple Irises", einem gemeinsamen Song von Stefani und Shelton.

Auch Shelton teilte einen Beitrag auf seinem Instagram-Profil. "Mein hübsches Mädchen... Ich bin der glücklichste Mann, weil ich mit dir verheiratet bin und dich kenne. Ich liebe dich! Alles Gute zum Hochzeitstag!", schrieb er zu einem Bild, das an ihrem Hochzeitstag entstand.

Das Paar ist seit zehn Jahren liiert

In diesem Jahr feiern Gwen Stefani und Blake Shelton nicht nur ihren vierten Hochzeitstag, sondern auch ihr zehnjähriges Jubiläum als Paar. Im Mai sprach der Country-Sänger im Interview mit dem "People"-Magazin über ihr persönliches Liebesgeheimnis.

"Es fühlt sich wirklich so an, als würde die Zeit wie im Flug vergehen", so Shelton in dem Gespräch. "Bei einigen Dingen, über die wir sprechen, sind wir in unserer Beziehung an einem Punkt angelangt, an dem es heißt: 'Oh, erinnerst du dich...' und man merkt: 'Oh mein Gott, das war vor acht Jahren!'" Für den 49-Jährigen fühlt sich die Beziehung immer noch neu an. Das sei auch der "Schlüssel zum Glück, dass es sich genauso aufregend und neu und glücklich anfühlt", wie am Anfang.

Für Gwen Stefani und Blake Shelton ist es jeweils nicht die erste Ehe. Die ehemalige No-Doubt-Frontfrau war fast zwölf Jahre mit Gavin Rossdale (59) verheiratet, bis sie sich 2015 trennten. Das Paar hat drei gemeinsame Söhne: Kingston (19), Zuma (16) und Apollo (11). Shelton war von 2003 bis 2006 mit seiner ersten Frau Kaynette Williams verheiratet. 2011 trat er mit der Country-Musikerin Miranda Lambert (41) vor den Traualtar. Diese Verbindung hielt vier Jahre.