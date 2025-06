König Charles III. (76) hat seinem Sohn Prinz William offiziell zu dessen 43. Geburtstag an diesem Samstag, 21. Juni, gratuliert. In einer Instagram-Story und über den offiziellen X-Account der "Royal Family" hieß es zu einem Porträt des britischen Thronfolgers: "Alles Gute zum Geburtstag an den Prince of Wales!"

Entspannte Pose in der Natur

Laut britischer "Daily Mail" handelt es sich dabei um ein bisher unbekanntes Foto. Prinz William ist darauf in ländlicher Umgebung zu sehen. Er hat eine entspannte Sitzhaltung eingenommen und sein Blick schweift in die Ferne. Der Ehemann von Prinzessin Kate, die bereits im Januar 43 Jahre alt wurde, trägt ein hellblaues Hemd und eine marineblaue Hose. Zudem ist William mit dem mittlerweile gewohnten Bart auf dem Bild zu sehen.

Lesen Sie auch

Ob der Thronfolger an seinem Geburtstag etwas zur Ruhe kommen kann? Prinz William hat eine ereignisreiche Woche hinter sich. Am vergangenen Wochenende fand die "Trooping The Colour"-Militärparade zu Ehren seines Vaters statt. Am Montag nahm William an der Order-of-the-Garter-Zeremonie teil. Am Mittwoch besuchte er ohne seine Ehefrau das traditionelle Pferderennen Royal Ascot.