Nun ist es also raus: Elison und Melody heißt der jüngste Zuwachs der "Let's Dance"-Familie. Das haben die stolzen Eltern Patricija (29) und Alexandru Ionel (30) mit einem Social-Media-Post verraten.

"Wir freuen uns riesig, euch unsere zwei neuen Familienmitglieder vorzustellen: Elison Amory und Melody Amory! Beide Namen tragen für uns eine besondere Bedeutung", schreibt das Ehepaar zu einem Foto, das die vier zusammen zeigt. Während der Papa den kleinen Jungen in den Händen hält und ihn liebevoll anstrahlt, passiert gegenüber zwischen Mutter und Tochter das gleiche. Die Familie ist weiß gekleidet, und die beiden Damen ziert zudem je ein Schleifchen-Haarreif.

Bezug zu Bruder, Nachnamen und Musik

Zu den angesprochenen Bedeutungen der Namen verraten sie ihren insgesamt knapp 200.000 Followerinnen und Followern auf Instagram: "Elison enthält die gleichen Buchstaben wie Noelis, unserem großen Schatz, und so haben die beiden Brüder eine besondere Verbindung", heißt es in Anspielung auf ihren Erstgeborenen. Doch damit nicht genug: "Auch unser Nachname Ionel findet sich in Noelis und Elison wieder, was die Einheit unserer Familie symbolisiert", schwärmen sie vom erweiterten Familienglück.



Und dann wäre da noch das kleine Mädchen, die erste Tochter der Ionels: "Melody ist ein wunderschöner, klangvoller Name, der perfekt zu unserer künstlerischen Familie passt und die Musik in unserem Leben widerspiegelt", erklären Patricija und Alexandru in ihrem gleichlautenden Post.

Erinnerung an eigene Kosenamen

Elison und Melody tragen zudem einen gemeinsamen Zweitnamen. Auch mit Amory hat es eine besondere Bewandtnis, er unterstreiche ihre enge Bindung als Geschwister.

Außerdem erinnert dieser Zweitname das Paar, das als Tanzprofis in der TV-Show "Let's Dance" bekannt wurde, an die eigenen Kosenamen. "Alex und ich nennen uns seit meiner Zeit in Italien 'Amore Mio', weil wir diese Bezeichnung immer als besonders schön empfunden haben. Als liebevolle Verniedlichung sagen wir sogar manchmal Amorik und bezeichnen uns als 'Amoriki'." Die Zwillinge seien durch den gemeinsamen Zweitnamen ebenfalls in diese besondere Verbindung eingebunden.



Mit einem "Wir könnten nicht glücklicher sein, diese besondere Zeit mit euch zu teilen" schließen sie ihren Post. Patricija und Alexandru Ionel sind seit 2022 verheiratet. Ende Januar 2022 verkündeten sie die Geburt ihres ersten Sohnes Noelis. Im September die der Zwillinge.