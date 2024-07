Mit Better Call Saul-Star: Nobody 2: Sharon Stone wird zur Widersacherin von Bob Odenkirk

1 Sharon Stone nimmt in "Nobody 2" Bob Odenkirk ins Visier. Foto: Delbo Andrea/Shutterstock.com / Kathy Hutchins/Shutterstock

Sharon Stone kehrt zurück zu ihren Wurzeln: In "Nobody 2" spielt die "Basic Instinct"-Darstellerin die Hauptgegnerin von "Better Call Saul"-Star Bob Odenkirk.











Sharon Stone (66) wird in "Nobody 2" Bob Odenkirk (61) das Leben schwer machen. Wie "The Hollywood Reporter" berichtet, hat die Schauspielerin für die Rolle der Antagonistin in der Fortsetzung des Überraschungshits von 2021 unterschrieben. Details zur Handlung sind bisher nicht bekannt, außer dass Stone die Hauptgegnerin des "Better Call Saul"-Stars verkörpern wird.