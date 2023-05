Mit Behinderung in Stuttgart leben

1 Jana Zemljic ist Bloggerin – und möchte darüber aufklären, was es bedeutet, mit einer Behinderung zu leben. Foto: Lichtgut/Max Kovalenko

Die junge Stuttgarterin Jana Zemljic hatte genug davon, angestarrt und angemacht zu werden. In Videos erklärt sie, was es heißt, behindert zu sein, und erzählt schonungslos von ihren Erlebnissen mit rücksichtslosen Zeitgenossen.









Stuttgart - Jana Zemljic ist Bloggerin in eigener Sache. Die junge Frau hat seit ihrer Geburt eine Zerebralparese, die ihre Koordination, ihre Feinmotorik und ihre Aussprache beeinträchtigt. Sie will das Interview mit ihrem Handy aufzeichnen und hat deshalb ein kleines Tischstativ mitgebracht. Es kostet sie einige Mühe, das Telefon in die Halterung zu stecken. „Heute bin ich besonders zittrig“, sagt sie. Aber sie schafft es.