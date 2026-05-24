Aus beruflichen Gründen war Amira Aly in den vergangenen Tagen in Ägypten, wo auch ihr Vater lebt. Wie sie nun verkündete, war sie dort für einen Dreh für "Das Traumschiff".

Amira Aly (33) hat verraten, welches berufliche Projekt sie nach Ägypten geführt hat. Wie sie in einem Instagram-Posting erzählt, drehte sie dort für eine Folge der ZDF-Reihe "Das Traumschiff". Am 1. Januar 2024 hatte sie dort schon einmal einen Gastauftritt: In der Folge "Nusantara" war sie mit ihrem damaligen Ehemann Oliver Pocher (48) zu sehen. Damals spielte sie die Rolle einer Fitness-Trainerin.

"Ägypten", schrieb Aly nun zu einem weißen Herz und fügte hinzu: "Danke Luxor, danke 'Das Traumschiff'". Dazu teilte sie mehrere Bilder, die sie unter anderem mit "Traumschiff"-Schauspielerin Barbara Wussow (65), in der Maske und an einem Außenset zeigen. Zuvor hatte Aly bereits verkündet, aus beruflichen Gründen in dem Land zu sein.

Schwanger bei den Dreharbeiten

Von dort startete sie seit langem auch wieder eine Fragerunde für ihre Fans - und gab dabei weitere Details zu ihrer dritten Schwangerschaft bekannt. So offenbarte sie, dass sie und ihr Partner Christian Düren (35) bereits wissen, ob sie ein Mädchen oder einen Jungen erwarten. "Selbstverständlich" wüssten auch ihre beiden Söhne aus ihrer Ehe mit Pocher, dass ein Baby unterwegs ist. "Sie können es kaum abwarten. Legen ihr Ohr auf meinen Bauch und fragen jeden Tag: 'Ist es schon raus?'"

Zudem gab es noch ein Kompliment an ihren Partner. Auf die Frage "Du strahlst immer von innen heraus. Was machst du für deine mental health?" teilte sie ein Pärchen-Selfie mit Düren und schrieb: "Mit wem du dich umgibst, dessen Energie übernimmst du." Für ihn besorgte sie in Ägypten auch noch ein ganz besonders Mitbringsel: von ihm sehr geliebte Räucherstäbchen.