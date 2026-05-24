Aus beruflichen Gründen war Amira Aly in den vergangenen Tagen in Ägypten, wo auch ihr Vater lebt. Wie sie nun verkündete, war sie dort für einen Dreh für "Das Traumschiff".
Amira Aly (33) hat verraten, welches berufliche Projekt sie nach Ägypten geführt hat. Wie sie in einem Instagram-Posting erzählt, drehte sie dort für eine Folge der ZDF-Reihe "Das Traumschiff". Am 1. Januar 2024 hatte sie dort schon einmal einen Gastauftritt: In der Folge "Nusantara" war sie mit ihrem damaligen Ehemann Oliver Pocher (48) zu sehen. Damals spielte sie die Rolle einer Fitness-Trainerin.