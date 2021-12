Mit Badehose am Neckar in Stuttgart

1 Ein 22-Jähriger wollte im Neckar in Bad Cannstatt ein gewagtes Youtube-Video drehen. (Symbolbild) Foto: Andreas Rosar Fotoagentur-Stuttg/Andreas Rosar Fotoagentur-Stuttg

Am Donnerstagabend wird der Stuttgarter Polizei ein Mann gemeldet, der nur mit Badehose bekleidet beim Mühlsteg am Neckar unterwegs ist. Die Beamten treffen ihn an – und er plaudert los.















Bad Cannstatt - Ein 22-Jähriger hat sich für ein Youtube-Video eine ganz spezielle Aktion im Neckar ausgedacht. Mit der Umsetzung gab es allerdings Schwierigkeiten. Am Donnerstagabend bekam die Wasserschutzpolizei Stuttgart gegen 19.30 Uhr einen Hinweis, dass eine Person trotz eisiger Kälte nur mit Badehose bekleidet am Mühlsteg in Bad Cannstatt unterwegs sei. Das teilte die Polizei am Abend mit.

Die Beamten trafen vor Ort einen 22-Jährigen aus Tübingen an. Der erzählte sogleich von seinem Vorhaben. Er hatte sich ein Floß aus Pappschachteln und Müllsäcken gebastelt, wollte dieses in den Neckar bugsieren und sich dann für Youtube dabei filmen, wie er auf dem Fluss treibt.

Belehrung und Anzeige

Er hatte das selbst gebaute Floß sogar schon zu Wasser gelassen, bekam letztendlich aber kalte Füße. Die Dunkelheit und die Temperaturen waren ihm dann doch zu viel Risiko.

Die Polizisten führten schließlich ein eindringliches Gespräch mit dem jungen Mann und wiesen ihn auf die Gefahren und seine Vergehen hin. Der 22-Jährige muss nun mit einer Anzeige wegen Verstößen gegen die Binnenschifffahrtstraßen-Ordnung sowie gegen die Stadtverordnung Stuttgart rechnen.